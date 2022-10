Am Maristenkolleg treffen sich die Ehemaligen

Rund 180 einstige Schülerinnen und Schüler kommen in Mindelheim zusammen. Der Jahrgang 1958 gehört zu den „Stammgästen“.

Nach zwei Jahren corona-bedingten Ausfalls war es wieder soweit: Rund 180 ehemalige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Realschule am Maristenkolleg kamen in die „Heiligen Hallen“ zurück – und viele staunten nicht schlecht, was sich in den letzten Jahren hier alles verändert hatte.

Nach dem Gottesdienst, gehalten vom ehemaligen Schüler und jetzigem Domvikar an der Augsburger Kathedrale, Dominik Zitzler, und umrahmt vom Orgelspiel der Maristenschülerin Emma Schmid wurde den aus nah und fern Angereisten ein Sektempfang bereitet.

Beim Alumni-Treff hatte das Vorbereitungsteam eine gute Arbeit geleistet

Bei der Vorbereitung hatte das Organisationsteam um Wilhelm Pfleger, Rainer Göppel und Jochen Schuster, verstärkt durch Rosemarie Kretzinger aus der Mensa und Hausmeister Manfred Spring, gute Arbeit geleistet. Die Gäste wurden von den Schulleiterinnen Beate Merkel und Nicole Hofmann sowie Prof. Dr. Herbert Schreiber als Vertreter der Bildungsstiftung begrüßt und in Gruppen durchs Schulhaus geführt.

Herbert Schreiber, Martin Weiß-Paschke, Karin Dobrindt und Beate Merkel (von links) bei der Begrüßung der Gäste. Foto: Konrad Kleiner

Der Veranstalter des Alumni-Treffens, die Bildungsstiftung des Maristenkollegs, hatte auch für einen Foto-Service gesorgt, der die einzelnen Klassen vor dem Haupteingang zum Erinnerungsfoto versammelte. Auch hier konnte man auf die Dienste eines ehemaligen Absolventen, nämlich Conny Kleiner, zurückgreifen.

Die Ehemaligen des Maristenkollegs verbrachten einen schönen Tag

Am Abend verabschiedeten sich die Ehemaligen, einige Klassen führten ihre Gespräche noch in trauter Runde in den Gastwirtschaften weiter. Insbesondere sei hier der Abschlussjahrgang 1958 genannt. Die noch verbliebenen Schüler, mittlerweile alle um die 80, gehören seit Jahren zu den Stammgästen des Alumnitages. Unter Führung von Manfred Putz wird nicht nur zu Abend gegessen, sondern es gibt am Folgetag immer auch noch ein interessantes Programm.

Das Treffen am Maristenkolleg findet jedes Jahr am zweiten Samstag im Oktober statt. Alle Ehemaligen sind eingeladen, bei größeren Gruppen wird um Anmeldung unter alumni@maristenkolleg.de gebeten. (mz)