Mindelheim

vor 47 Min.

Ampel an der Auffahrt zur A96 bei Mindelheim: Was hat es gebracht?

Plus Seit rund einem Jahr ist die Autobahnauffahrt bei Mindelheim mit einer Ampel ausgestattet, die Rückstau auf der A96 verhindern soll. Warum das kürzlich nichts gebracht hat.

Von Johann Stoll

Morgens an einem ganz normalen Werktag um kurz vor 7 Uhr: Auto an Auto reiht sich auf der A96 in Richtung Lindau hintereinander. Der Berufsverkehr zu den Mindelheimer Großbetrieben hat eingesetzt. An der Ausfahrt Mindelheim bildet sich auf der rechten Spur ein mehrere hundert Meter langer Stau. Er reicht zurück bis zur Fahrradbrücke. Lastwagen ziehen auf die linke Spur, weil Autofahrer plötzlich auf die Abfahrt fahren wollen. Sie können nicht einscheren, weil die rechte Spur bereits blockiert ist. Autos stehen auf dem Standstreifen oder mit ihrem Heck auf dem rechten Fahrstreifen.

Einzelne Autofahrer weichen bei Mindelheim auf die Behelfsausfahrt aus

Teilweise wird bei einem hohen Rückstau die Behelfsabfahrt als Abfahrt durch Autos und auch durch Lkw benutzt, was Fahrradfahrer und auch Fußgänger auf dem ausgeschilderten Fahrradweg gefährdet, der ansonsten nur landwirtschaftlich genutzt wird. Hat also die Ampel, die im Vorjahr an der Abfahrt Mindelheim gebaut wurde, nichts gebracht?

