Andreas Tschugg hört als CSU-Fraktionschef im Kreistag auf

Andreas Tschugg will den CSU-Fraktionsvorsitz im Kreistag abgeben. Darüber informierte der Ottobeurer intern seine Fraktionskolleginnen und -kollegen.

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte Tschugg die Information. Er nannte berufliche und private Gründe. Tschugg hat sich bereit erklärt, bis nach der Landtagswahl im Oktober im Amt zu bleiben. Landrat Alex Eder hat Tschugg über seinen Schritt bereits in Kenntnis gesetzt. Die Fraktionsvorsitzenden der anderen Parteien will er beim nächsten Jour fixe Mitte Juni informieren.

Andreas Tschugg hat sich hohe Anerkennung erworben

Tschugg ist seit 2020 Fraktionsvorsitzender. Er wurde einstimmig gewählt. Innerhalb und außerhalb seiner Fraktion hat er sich durch seine ausgleichende Art hohe Wertschätzung erworben. Tschugg ist seit 2020 auch Marktgemeinderat in Ottobeuren. Er habe unterschätzt, wie viel Zeit für dieses weitere Ehrenamt aufgewendet werden müsse. Er selbst nimmt für sich in Anspruch, dass er eine Aufgabe, sobald er sie übernimmt, mit ganzem Herzen macht. Die Arbeit im Gemeinderat will er ebenso fortführen wie die Arbeit als Kreisrat. Nur den Vorsitz gibt er ab.

