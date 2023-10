Angebliche Massenschlägerei entpuppt sich als Streit

Der Polizei wurde am Mittwoch eine Massenschlägerei auf dem Parkplatz der Mindelheimer Kunstmühle gemeldet. Vor Ort stellte sich die Lage dann ganz anders dar.

Mehrere Streifen der Mindelheimer Polizei sind am Mittwochnachmittag zum Parkplatz der Kunstmühle in Mindelheim gefahren, weil den Beamten eine Schlägerei zwischen rund 20 Personen gemeldet worden war. Dabei sei eine Person bewusstlos geschlagen worden. Vor Ort stellte sich dann jedoch heraus, dass die Lage nicht ganz so dramatisch war: Die vermeintliche Massenschlägerei entpuppte sich als Streit zwischen zwei Gruppen. In dessen Verlauf hatte ein 18-Jähriger laut Polizei einem anderen jungen Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, weil er annahm, dass dieser den Streit mit dem Handy gefilmt hatte. Eine Frau gab zudem an, beleidigt worden zu sein. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung jedoch niemand. (mz)