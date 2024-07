Die Polizei hat am Samstagabend eine 50-jährige Autofahrerin in der Landsberger Straße in Mindelheim kontrolliert und dabei alkoholtypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle zeigte einen Wert von mehr als 0,5 Promille, so die Polizei. Die Frau erwartet nun eine Anzeige. (mz)

