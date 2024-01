Mindelheim

Anhänger zu hoch für Tiefgarage

Mit einem Fall von Unfallflucht hatte es die Polizei am Samstag in Mindelheim zu tun.

Ein Autofahrer ist am Samstag in eine Tiefgarage in Mindelheim gefahren und hat dabei nicht mehr an seinen Anhänger gedacht, der zu hoch für die Einfahrt war.

Einen Schaden von insgesamt 1000 Euro hat ein Mann verursacht, der am Samstagnachmittag in die Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Allgäuer Straße in Mindelheim gefahren ist. Er hatte nicht daran gedacht, dass der Anhänger zu hoch für die Einfahrt ist und beschädigte die Decke der Tiefgarage. Weil er sich nicht um den Schaden in Höhe von 500 Euro kümmerte, meldete ein anderer Kunde den Vorfall beim Marktleiter, der die Polizei verständigte. Da sich der Zeuge das Kennzeichen notiert hatte, war der Fahrer schnell gefunden. Zusätzlich zum Schaden an seinem Anhänger muss er sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (mz)

