Annie Gendreau schafft abstrakte Bilder: Sie sind vom Alltag inspiriert

Die Franco-Kanadierin Annie Gendreau stellt erstmals im Mindelheimer Salon aus. Vernissage ist am 2. Mai.

Es ist die erste Ausstellung der Franco-Kanadierin Annie Gendreau im Kunstverein Mindelheim und zugleich ihre erste Einzelausstellung. Nachdem sie bei den Mitgliederausstellungen der Kunstvereine Mindelheim sowie in Bad Wörishofen im März und April bereits Werke gezeigt hatte, freut sie sich nun auf ihren Ausstellungsmonat im Salon. "Meine Bilder hier in einem Raum zusammen hängen zu sehen ist so aufregend wie surreal“, erzählt die Künstlerin, die seit Mitte 2021 in Memmingen lebt.

Seit dieser Zeit widmet sie sich ausschließlich ihrer Kunst und verwirklicht sich mit dieser Ausstellung jetzt einen lang gehegten Traum. Denn dass sie etwas mit Malerei machen wollte, wusste sie schon von früher Kindheit an. Zunächst arbeitete sie viele Jahren erfolgreich als künstlerische Gestalterin in der Modebranche und bei der Gestaltung von Geschäftsräumen. Erst ihr Umzug nach Memmingen brachte die Wende.

Ihre Reisen und Wohnorte haben die Arbeiten von Annie Gendreau geprägt

Gendreau zeigt im Salon Arbeiten aus den letzten 18 Monaten. Sie bevorzugt die abstrakte Malweise, für die sie sich im Alltag inspirieren lässt etwa von Stadtmauern und Denkmälern. Sie fotografiert bei diesen Rundgängen gern, ihre Bilder indessen entstehen nicht nach diesen Vorlagen, sondern aus dem Gedächtnis. Es sind Annäherungen an das eigene Sehen und Empfinden, die nicht nur in Farben, sondern auch in der Struktur sichtbar werden. Die so entstandene Bilderserie heißt "Wall Stories". "Die Kunstwerke wurden erst nach ihrer Fertigstellung mit zuvor gemachten Fotos in Verbindung gebracht. Ich gehe beim Malen lieber von meiner Erinnerung aus, weil sie oft verbunden ist mit einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort oder Emotionen, die meinen kreativen Prozess nähren."

Doch nicht nur die Stadtmauern finden Eingang in ihr Werk, auch die vielen Reisen und Wohnorte in unterschiedlichen Kontinenten haben sie natürlich geprägt. Von Kanada war sie zunächst nach Amsterdam, Florida, Paris, dann nach München und schließlich nach Memmingen gezogen. "Ich habe meine Zeit in Amsterdam und Paris sehr geliebt, eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, aber ich glaube auch an ruhige, erdende Räume", sagt sie.

Die Arbeiten von Annie Gendreau sind in besonderer Weise vielschichtig

Die ruhigere Umgebung ist besser für das Schaffen, findet Gendreau. Zudem führe die Ruhe und Langsamkeit dazu, dass man genauer hinsieht, mehr Details entdeckt. Ein Spannungsfeld aus Flüchtigkeit und Fülle einerseits und Langsamkeit und Fokussierung andererseits. Vielleicht sind ihre Arbeiten und ihre visuelle Sprache gerade deswegen in einer besonderen Art und Weise vielschichtig – und das oft eben auch buchstäblich –, da sich solch unterschiedliche Welten und Eindrücke in ihr versammelt haben und beide parallel noch existieren. Denn so oft es geht, reist Gendreau und saugt das Tempo des großstädtischen Lebens auf.

Ihre Bilder tragen diese kraftvolle Dynamik in sich, wie auch Spuren des Entstehungsprozesses, expressiv geschwungene Pinselstriche, intensive Farben und Farben. In einer anderen Bilderreihe verarbeitet sie grafische Elemente wie Zahlen oder Buchstaben, inspiriert von Architektur, der urbanen Landschaft und Streetart. Weitere Informationen zu ihrem Schaffen findet man unter: https://www.anniegendreau.art/.

Die Vernissage ist am Dienstag, 2. Mai, um 19 Uhr. Die Ausstellung kann bis zum 31. Mai 2023 dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden.