Asyl: Innenminister Herrmann hält Idee aus Mindelheim für diskutabel

Im September hat Mindelheims Zweiter Bürgermeister Roland Ahne einen Brandbrief zur Asylpolitik an Bayerns Innenminister geschickt - der hat nun geantwortet.

Die Stadt Mindelheim hat Post aus dem bayerischen Innenministerium bekommen: Es ist die Antwort von Minister Joachim Herrmann auf einen Brandbrief, den Mindelheims Zweiter Bürgermeister Roland Ahne nach Abstimmung mit Bürgermeister Stephan Winter und dessen Amtskollege Stefan Welzel aus Bad Wörishofen geschrieben hatte. Thema ist die Flüchtlingspolitik.

Ahne forderte in dem Schreiben eine fairere Lastenverteilung auf die Gemeinden: Fast die Hälfte der im Landkreis Unterallgäu aufgenommenen Flüchtlinge seien in Mindelheim und Bad Wörishofen untergebracht worden, schrieb er - die beiden Städte hätten ihr Soll deshalb übererfüllt. Andere Gemeinden hätten anteilig zu ihrer Bevölkerungszahl nur wenige oder keine Geflüchteten aufgenommen, kritisierte Ahne.

Wie Mindelheims Pressesprecherin Julia Beck mitteilt, ist nun eine Antwort aus dem Innenministerium eingetroffen: Dass für die Verteilung von Asylsuchenden und Kriegsflüchtlingen innerhalb der Landkreise kein fester Verteilerschlüssel vorgesehen ist, liege zum einen daran, dass sich der Bayerische Gemeindetag in der Flüchtlingskrise 2015/2016 gegen feste Verteilerquoten auf Gemeindeebene ausgesprochen habe, aber auch daran, dass im Rahmen der Unterbringung eine gewisse Flexibilität erhalten bleiben müsse, antwortete Innenminister Herrmann demzufolge auf Ahnes Kritik.

Innenminister Herrmann hält den Vorschlag aus Mindelheim für diskutabel

Laut Beck räumt der Innenminister in seinem Brief ein, dass dringender Handlungsbedarf bestehe. "Für derart angespannte Lagen wie aktuell, in denen immer seltener reguläre Unterkünfte akquiriert werden können, lässt sich aus meiner Sicht durchaus eine Änderung wie von Ihnen vorgeschlagen diskutieren. Ich bin hierfür eine Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden durchaus offen", heißt es weiter in dem Schreiben. Als Innenminister weise er den Bund mit Nachdruck auf die seit Langem nicht mehr tragbare Belastung der Kommunen hin und fordere einen Kurswechsel hin zu einer gesteuerten Zuwanderung.

Hermann zeigt laut Beck in seinem Schreiben Verständnis für den Druck der Kommunen. Trotz konstant hoher Zugangszahlen und einem angespannten Immobilienmarkt müsse für alle ankommenden Personen ein geeigneter Unterbringungsplatz gefunden werden. Deswegen sei er zu besonderem Dank verpflichtet, dass die Städte Mindelheim und Bad Wörishofen bei der Unterbringung geflüchteter Menschen tatkräftig mithelfen. (mz)