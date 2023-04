Mindelheim

Auch die HypoVereinsbank macht in Mindelheim zu

Plus Die Mindelheimer Innenstadt muss in wenigen Wochen erneut einen Aderlass hinnehmen. Nach der Postbank gibt auch die HypoVereinsbank den Standort auf.

Von Johann Stoll

Im März hat die Bank, die zur italienischen UniCredit gehört, ihre Kunden in Mindelheim bereits über die Entscheidung unterrichtet, den Standort aufzugeben. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher der HypoVereinsbank aus München, die Filiale in Mindelheim werde mit jener in Kaufbeuren zusammengelegt. Die Filiale in Mindelheim ist danach Geschichte.

Am 19. Juli 2023 ist die Filiale in Mindelheim letztmalig geöffnet

Letztmalig öffnet die HypoVereinsbank in der Unterallgäuer Kreisstadt am 19. Juli ihre Türen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechseln dann nach Kaufbeuren oder in einem Fall nach Landsberg. Wie viele Beschäftigte in den einzelnen Filialen arbeiten und nun betroffen sind, darüber macht das Unternehmen grundsätzlich keine Angaben.

