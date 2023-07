Auch die Kirche in Mindelheim erhöht die Kita-Gebühren

Plus Die deutlich gestiegenen Personalkosten haben die Stadt Mindelheim gezwungen, die Kita-Gebühren von September an anzuheben. Jetzt zieht die Kirche nach.

In der Unterallgäuer Kreisstadt ist es seit vielen Jahren üblich, dass Stadt und Kirche dieselben Gebühren für den Besuch ihrer Kindertagesstätten verlangen. Damit soll Unfrieden vermieden werden. Als der Stadtrat im Juni beschlossen hat, die Kita-Gebühren von September an um 20 Prozent anzuheben, galt das noch nicht für das Haus für Kinder „St. Stephan“. Diese kirchliche Einrichtung hat nun nachgezogen.

Wie Verwaltungsleiter Thomas Weinzierl auf Anfrage mitteilte, beschloss die Kirchenverwaltung auf ihrer Sitzung am Dienstagabend, die Benutzungsgebühren zwischen Stadt und Kirche anzugleichen. Im Einzelnen gelten dann wie bei der Stadt auch von September an folgende Gebühren für die Krippe: