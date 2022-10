Mindelheim

08:00 Uhr

Auch im Unterallgäu leuchtet die Mode im Herbst bunt

Die Herbstmode zeichnet sich in diesem Jahr durch leuchtende Farben aus.

Plus In diesem Herbst ist bei den Farben und Stil-Mixen fast alles erlaubt. Einige Mode-Experten aus Mindelheim erklären, welche Teile in dieser Saison auf keinen Fall im Kleiderschrank fehlen dürfen.

Von Lara Klos Artikel anhören Shape

Der Herbst ist nun in vollen Zügen da und die kalten Tage, an denen man es sich drinnen gemütlich macht, lassen nicht mehr lange auf sich warten. Das bedeutet auch einen Wandel im Kleiderschrank, denn nun muss die Sommermode weichen. Doch das ist nicht schlimm, denn die Trends der Herbst- und Wintermode 2022 bieten viel Inspiration für Neues im Kleiderschrank. Kräftige Farben sind überall zu finden und in diesem Herbst nicht wegzudenken.

