Auch mit 90 Jahren noch ein echtes Energiebündel

Fit und gesund feierte Sigrid Mair aus Mindelheim ihren runden Geburtstag. Für ein langes Leben hat sie ein besonderes Rezept.

Auch im hohen Alter ist Sigrid Mair noch ein richtiges Energiebündel. So jedenfalls erlebten sie Familie und Freunde bei der Feier ihres 90. Geburtstages. Nach einem Rezept für ein langes Leben befragt, verrät sie „das Leben in schweren Zeiten gemeinsam mit Mann und Kindern meistern und es in guten Zeiten in vollen Zügen genießen“. Dass die Jubilarin für ihr Alter noch fit ist, nährt in ihr die Hoffnung, in 18 Monaten mit Mann und Familie „Eiserne Hochzeit“ feiern zu können.

Beim Tanzkurs lernte Sigrid Mair ihren zukünftigen Mann kennen

Sigrid Mair kam 1933 in Dirlewang als Tochter eines Tierarztes das Licht der Welt. Nach der Schule arbeitete sie bis zu ihrer Heirat als medizinische Fachangestellte. Ihren Mann Karl-Heinz, der ebenfalls schon 90. Geburtstag feierte, lernte die Seniorin beim Tanzkurs kennen. „Es hat gleich gefunkt“, verrät sie. 1960 läuteten die Hochzeitsglocken in Mindelheim. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor.

Sigrid Mair hat in ihrem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Ihre Hobbys Reiten, Eislaufen und Radfahren sorgten für Abwechslung. Die Jubilarin zählt sich noch lange nicht zum alten Eisen. Noch immer unterstützt sie ihren Mann, der ein Gasauslieferungs-Lager betreibt, bei Routine-Arbeiten. Sie nimmt telefonisch Aufträge von Kunden entgegen und erledigt auch die Buchführung: „Das hält mich in Schwung und auch geistig fit“, ist sie überzeugt.