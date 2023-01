Mindelheim

23.01.2023

Auch satirisch war für Horst Haitzinger immer der richtige Ton wichtig

Im Gespräch mit Matthias Pausch vom Limeseum in Ruffenhofen (links) erläuterte Horst Haitzinger seine Vorliebe für antike Sagengestalten.

Plus In der Ausstellung „Mehr als nur Europa“ zeigt Horst Haitzinger in Mindelheim Karikaturen mit Bezug zur Antike. Sein Herzensthema ist bis heute aktuell.

Von Benedikt Dahlmann

Es gibt Menschen, die nicht häufig erkannt werden, und deren Werk doch unverwechselbar ist. Menschen, die Generationen geprägt, jedoch nur eingefleischte Fans zu Gesicht bekommen haben. Horst Haitzinger ist einer dieser Menschen. Wenn Haitzinger über die Straße geht, muss er keine Sorge haben, dass Passanten ihn überrennen und nach Selfies fragen. Würde man dieselben Menschen anhalten und ihnen Haitzingers Karikaturen zeigen, würden die meisten wohl sagen: „Klar, die kenne ich.“ Besucherinnen und Besucher des Südschwäbischen Archäologiemuseum in Mindelheim können in der Ausstellung „Mehr als nur Europa“ derzeit über 150 dieser unverwechselbaren Werke sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

