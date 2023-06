Audi-Fahrer nötigt und bedroht Autofahrer: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines Audi A8, der einen anderen Autofahrer genötigt und bedroht haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, verfolgte am Samstagabend ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi A8 ein anderes Auto in Mindelheim und stellte sich diesem in der Maximilianstraße auf Höhe des Juweliers „Bergmiller“ in den Weg.

Anschließend bedrohte der Mann den 20-jährigen Pkw-Lenker und dessen Insassen, heißt es im Polizeibericht. Im weiteren Verlauf seien die Geschädigten verfolgt und im Straßenverkehr genötigt worden. Der Audi-Fahrer soll circa 20 Jahre alt und breit gebaut sein, dunkle Haare haben und ein weißes T-Shirt getragen haben. Die Polizei Mindelheim bittet um Zeugenhinweise unter 08261/7685-0. (mz)