Auf die Plätze, fertig, Training: Die MZ-Fastenaktion ist gestartet

Derzeit steht für zwei von drei Teilnehmern der MZ-Fastenaktion viel Sport auf dem Programm. Doch zuvor mussten sie noch so manchen Test bestehen.

Ein gesünderes Leben mit mehr Bewegung und gesünderem Essen und Trinken - und dadurch mehr Lebensqualität. Das ist das Ziel der drei Teilnehmenden an der Fastenaktion, die die Mindelheimer Zeitung zusammen mit Pro Physio in Mindelheim organisiert. Wir begleiten sie dabei. Heute: der Start.

Dass sie lang Ballett getanzt hat, auch wenn das schon viele Jahre her ist, sieht man Teresa Weber immer noch an: Beim Test namens "Y-Balance" beugt die 32-Jährige konzentriert ihr rechtes Knie und streckt ihr linkes Bein voller Körperspannung nach vorne. Mit dem Zeh tippt sie auf eine grüne Linie auf dem Teppich. Sabrina Ullwe, ihre Trainerin bei Pro Physio, markiert die Stelle mit einem weißen Button mit dem Logo der Praxis.

Voller Konzentration: Teresa Weber beim Y-Balance-Test. Foto: Melanie Lippl

Danach muss Teresa Weber ihr Bein schräg nach hinten strecken, erst nach rechts, dann nach links – und auch hier wird wieder notiert, wie weit sie mit dem Fuß kommt. Drei Versuche gibt es, das beste Ergebnis zählt. In Bezug auf die Beinlänge kann man so ermitteln, wie gut Beweglichkeit, Stabilität und Gleichgewicht sind. Beides soll sich am Ende der Fastenzeit durch das Training verbessert haben.

Teresa Weber muss für die Tests in Liegestütz-Position gehen

Die 32-jährige Teilnehmerin muss noch weitere Tests durchlaufen, bevor sie an den Geräten trainieren kann: Es geht für sie in die Liegestütz-Position, erst auf beiden Händen, dann abwechselnd auf einem Arm, dann auf den Unterarmen in der sogenannten Plank-Position. Sabrina Ullwe stoppt mit, wie lang Teresa Weber durchhält, und misst aus, wie weit sie den anderen Arm bewegen kann, der gerade frei ist. "Dieser Test sagt sehr viel über die Stabilität von Armen und Rumpf aus", erklärt die Trainerin und verspricht: "Das wird besser."

Wie weit kommt Teresa Weber in der einarmigen Stützposition mit dem anderen Arm? Dies wird am Anfang getestet und soll sich durch das Sportprogramm verbessern. Foto: Melanie Lippl

Und schon geht es nach dem Aufwärmen los mit dem "richtigen" Training – auch wenn die Arme von Teresa Weber bereits nach den Tests schon gut beansprucht sind: Am "Butterfly Reverse" werden Schultern und oberer Rücken gestärkt, der "Latzug" stärkt Arme und den Latissimus, den breiten Rückenmuskel. Danach kommen klassische Kniebeugen dran, die durch ein Gewicht von acht Kilo intensiviert werden, das Teresa Weber in den Händen hält.

Bei Kniebeugen kann man viel falsch machen, wie Trainerin Sabrina Ullwe erklärt. Die häufigsten Fehler sind, dass die Fersen abheben, dass der Rücken rund wird oder die Beine in eine X- oder O-Form geraten. Deshalb sollte man Kniebeugen am besten vor dem Spiegel üben: Hier sieht man, ob das Knie überm Sprunggelenk, die Hüfte überm Knie und der Rücken gerade sind.

Zum Schluss gibt es noch eine Bauchübung für Teresa Weber, die lachend von sich behauptet, dass Bauchmuskeln bei ihr "nicht vorhanden" seien. Als Hausaufgabe soll sie deshalb zunächst einmal auf dem Rücken liegend die Bauchspannung halten, sodass eine imaginäre Ameisenstraße keine Chance hat, unter ihrer Lendenwirbelsäule durchzukrabbeln.

Sieht gemütlich aus, ist aber nicht ohne: Im Liegen den Bauch anspannen, sodass die Lendenwirbelsäule gegen den Boden gedrückt wird. Foto: Melanie Lippl

Stefan Kirschner wärmt sich mit dem Fahrrad für das Training auf

Auch der 59-jährige Stefan Kirschner wird nach seinem Aufnahmegespräch von seinem Trainer Abraham Tropp getestet, bevor er an die Geräte darf. Erst geht es um die Ausdauer: Zehn Minuten soll der Amberger auf dem Fahrrad fahren, bei gleichem Widerstand und selbst bestimmtem Tempo. Wie viele Meter schafft er? Wie ist sein subjektives Gefühl nach den zehn Minuten? Das sind die beiden Punkte, auf die sein Trainer achtet und die sich im Lauf der Fastenzeit und des Trainings verbessern sollen. "Man muss nicht von jetzt auf gleich auf 110 Prozent gehen", sagt Abraham Tropp.

Aufwärmen auf dem Fahrrad: Wie viele Meter schafft man auf zehn Minuten - und wie ist das subjektive Gefühl danach? Foto: Melanie Lippl

Stefan Kirschner darf auf dem grauen Teppich ebenfalls den Y-Balance-Test absolvieren. Mit dem rechten Bein erreicht er einen "nahezu perfekten Wert", wie sein Trainer kommentiert. Links gibt es noch etwas mehr Luft nach oben, auch wenn der Wert hier ebenfalls gut ist. Wichtig ist auch, dass die beiden Beine nicht zu unterschiedlich abschneiden sollten, erklärt Abraham Tropp.

Bei Kraftübungen wie dieser schneidet Stefan Kirschner gut ab. Foto: Melanie Lippl

Damit sich die beiden Werte annähern, wird Stefan Kirschner in den nächsten Wochen regelmäßig trainieren – an den Geräten, aber auch in den Kursen, die Pro Physio anbietet. Der Amberger ist offen für alles und will die Zeit nutzen, um das ganze Angebot auszuprobieren. Und so stehen in den nächsten Tagen unter anderem Pilates, Yoga, Sling- und Zirkeltraining auf dem Programm.

Regina Pollack ist trotz Verletzung hochmotiviert bei der MZ-Fastenaktion

Die Kurse sind für Regina Pollak gerade nicht geeignet: So manche Haltung wie der Vierfüßlerstand im Yoga und Pilates sei einfach grundsätzlich nichts für sie, erklärt die 70-Jährige. Hinzu kommt, dass eine Entzündung im Ellenbogen sie derzeit zu einer Sportpause zwingt. Womöglich muss sie sogar operiert werden. Doch motiviert ist die Rentnerin trotzdem und konzentriert sich deshalb auf die Ernährung. Sie notiert derzeit alles, was sie gerade isst, ist begeistert von der ersten Ernährungsberatung und noch mehr darüber, dass die 9 von den 90 Kilogramm auf der Waage schon einer 8 gewichen ist.

Die Beinpresse kann Regina Pollak (hier mit ihrer Trainerin Caro Schütze) trotz Problemen mit dem Ellenbogen nutzen. Foto: Melanie Lippl

Zusammen mit ihrer Trainerin Caro Schütze hat sie beim ersten Training nach dem Aufnahmegespräch schon Übungen an einigen Geräten im Fitnessraum von Pro Physio getestet. Ihre Ziele - neben der Gewichtsabnahme: Herz-Kreislauf in Schwung bringen, Muskeln aufbauen, Ganzkörpertraining betreiben. Nach zehn Minuten Warm-up auf dem Crosstrainer ging es an den Rückenstrecker. Die 12,5 Kilo, die Caro Schulze ihr aufgelegt hatte, waren Regina Pollak zu wenig, sie wollte mehr – und die Trainerin erhöhte auf 15 Kilo.

Der Bauchtrainer stärkt Rücken und Bauch, die Beinpresse die Oberschenkel, was sich wiederum positiv auf die Stabilität der Hüfte auswirkt.

Mit einem Seilzug mit Balance-Pad trainiert man Kraft und Gleichgewicht. Foto: Melanie Lippl

Neidisch blickt Regina Pollak zu einer zierlichen Frau, die neben ihr sportelt und die mindestens einen Kopf kleiner ist als sie. "Ich wär so gern wie die", sagt sie und seufzt leicht. "Nicht vergleichen!", kommt da gleich als Antwort von Trainerin Caro Schütze. Jeder Mensch sei individuell, jeder Körper funktioniere anders.

Auch wenn der Wunsch nach Veränderung bestehe, sei es gerade am Anfang nach einer längeren Sportpause wichtig, nicht zu übertreiben, erklärte die Trainerin. "Wenn die Muskulatur nicht gestärkt ist, kann es Probleme machen."

Im Vorgespräch geht es um Bewegung, Vorerkrankungen und Ziele. Foto: Melanie Lippl

Eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielen regelmäßige Mahlzeiten, dass man sich ab und zu auch mal etwas gönnt und dass man gerne und bewusst etwas für sich macht, erklärt die Trainerin: "Man muss Konsequenz haben und Disziplin – und es macht auch Spaß, wenn man mit sich zufrieden ist."