Auf Spurensuche nach einem großen Mindelheimer

Plus Alles begann mit einer Anfrage aus London. Ob die Redaktion so nett sein könnte, mal im Archiv nachzusehen? Gesucht wurde eine Todesanzeige aus dem Jahr 1979.

Von Johann Stoll

Die Anfrage war per Mail aus der britischen Hauptstadt London eingegangen. Anna Tomforde hatte sich mit der Bitte an die Mindelheimer Zeitung gewendet, ob es möglich wäre, im Archiv eine Todesanzeige ausfindig zu machen. Am 13. März 1979 war ein gewisser Karl Maria Pisarowitz in Mindelheim verstorben und anschließend auf dem städtischen Friedhof beigesetzt worden.

Karl Maria Pisarowitz ist in Mindelheim in Vergessenheit geraten

Eine Todesanzeige fand sich zwar nicht, aber am 20. März 1979 war ein redaktioneller Nachruf über den „Neu-Schwaben“ Karl Maria Pisarowitz in der Mindelheimer Zeitung erschienen. Wer war der Mann? Und warum interessiert sich eine Frau aus London für den Verstorbenen, der in Mindelheim weitgehend in Vergessenheit geraten ist?

