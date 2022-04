Aufbau für Plärrer und Frühjahrsmarkt in Mindelheim hat begonnen

Nach einer coronabedingten Zwangspause gibt es in Mindelheim wieder einen Plärrer und den Frühjahrsmarkt. Hier sind die Öffnungszeiten.

Die Vorfreude ist riesengroß: In Mindelheim gibt es endlich wieder einen Plärrer und einen Frühjahrsmarkt.

Die Fahrgeschäfte und Buden des Plärrers in Mindelheim eröffnen am Freitag

Am Freitag, 22. April, eröffnet um 14 Uhr der Plärrer in Mindelheim nach der coronabedingten Zwangspause wieder für alle Jüngeren und Junggebliebenen. Das Vergnügen findet wie gehabt auf dem Parkplatz um das Forum statt. Erste Sattelschlepper sind am Mittwoch nach Mindelheim eingebogen. Arbeiter haben anschließend mit dem Aufbau der Fahrgeschäfte begonnen.

Der Plärrer findet auch am Samstag von 14 Uhr an statt und am Sonntag von 10 Uhr an.

Der Mindelheimer Frühjahrsmarkt findet zwei Tage statt

Am Sonntag und Montag, 24. und 25. April, findet dann wieder der Frühjahrsmarkt in der Krumbacher und Maximilianstraße statt. Der Mindelheimer Jahrmarkt hat eine lange Tradition. Bereits vor 600 Jahren wurde in Mindelheim Markt gehalten, früher einmal jährlich um den St. Afratag im August.

Ein süßer Snack oder etwas Deftiges gehören zu einem Plärrerbesuch dazu. Foto: Johann Stoll

Der Mindelheimer Frühjahrsmarkt am ersten Sonntag nach Ostern geht bis auf das Jahr 1687 zurück. Auch heuer wieder bieten rund 180 Fieranten in der Altstadt und in der Krumbacher Straße ihre Waren an.