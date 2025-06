Auffahrunfall mit vier Autos

An einer roten Ampel im Verlauf der B16 am Stadtrand von Mindelheim hat es am Montagnachmittag heftig gekracht. Laut Polizei standen bereits drei Fahrzeuge an der roten Ampel. Ein 28-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf das letzte Fahrzeug auf und schob dabei die anderen Autos aufeinander. Alle Beteiligten blieben unverletzt, an den Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 17.500 Euro. (mz)

