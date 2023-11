Aufmerksamer Senior löst einen Vermisstenfall

Ein alte Dame wurde in Mindelheim als vermisst gemeldet, doch ein 83-Jähriger konnte den Fall schnell lösen.

Eine 85-jährige Frau wurde am späten Sonntagnachmittag vermisst gemeldet. Die Rentnerin kannte sich in Mindelheim nicht ausund irrte in der Stadt umher. Schließlich sprach sie einen 83-jährigen Mann an. Dieser nahm sie kurzerhand mit ins örtliche Altenheim und verständigte die Pflegekräfte. Während sich die Frau bei einer Tasse Tee in der Cafeteria aufwärmen konnte, wurde die Polizei informiert und die Beamten konnten die Frau wohlbehalten zurückbringen. (mz)