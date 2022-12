Aus für die Zwischenzeugnisse am Maristenkolleg

Das Gymnasium des Maristenkollegs will Eltern früher im Schuljahr über die Leistungen ihrer Kinder informieren. Wie, erklärt Schulleiterin Beate Merkel.

Am Gymnasium des Maristenkollegs gibt es künftig keine Zwischenzeugnisse mehr. Schulleitung und Lehrerkollegium der Mindelheimer Schule haben das Aus für die Halbjahreszeugnisse beschlossen. Statt dessen dokumentieren die Lehrkräfte den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler im Laufe eines Schuljahres in zwei Zwischenberichten: der erste wird am 9. Dezember ausgegeben, der zweite folgt im März. Das Jahreszeugnis bleibt selbstverständlich erhalten.

An der Realschule des Maristenkollegs dagegen bleibt es beim bisherigen Prozedere mit Zwischenzeugnis. Die Gründe für die Entscheidung am Gymnasium erläutert Schulleiterin Beate Merkel. Schon bisher gab es am Gymnasium die zwei Zwischenberichte, die die mündlichen und schriftlichen Noten dokumentieren.

In den Zwischenberichten des Maristenkollegs sollen die Noten sehr genau angegeben werden

Das Problem: Der erste war im November so frühzeitig ausgegeben worden, dass so manche Schulaufgabe noch gar nicht geschrieben war. Der Erkenntnisgewinn für die Eltern war also überschaubar. Anfang Dezember sieht das anders aus. Da lässt sich schon ziemlich genau sagen, wie das bisherige Schuljahr gelaufen ist.

Den großen Vorteil der Zwischenberichte sieht Schulleiterin Merkel darin, dass die Noten sehr genau angegeben werden. Es steht dann also beispielsweise nicht eine vier im Fach Mathematik, sondern 4,48. Damit wissen die Eltern auch die Tendenz, in dem Fall eher hin zur Note fünf. Dieses genaue Notenbild wüssten die Eltern zu schätzen.

Es gibt sogar noch ein viertes Dokument, das aber eher selten verschickt wird. Beate Merkel nennt das die „Mai-Warnungen“. Das bekommen jene Eltern, deren Sprösslinge wohl Gefahr laufen, das Klassenziel zu verfehlen.

Auf Wunsch bekommen die Schülerinnen und Schüler des Maristenkollegs weiterhin ein Zwischenzeugnis

Wer aus welchen Gründen auch immer mit dem Gedanken spielt, die Schule zu verlassen, bekommt auf Wunsch auch künftig ein Zwischenzeugnis. Das kann beispielsweise notwendig werden, wenn jemand die Schule nach der zehnten Jahrgangsstufe verlässt, um eine Lehre anzutreten.

Erläuternde Texte enthalten die Zwischenberichte nicht. Darauf könne man verzichten, meint Merkel, zumal in den Jahrgangsstufen neun und zehn nichts Negatives vermerkt werden dürfe. Letztlich seien Zwischenzeugnisse ein Instrument, um Kontakt zu den Eltern herzustellen. Mit dem bereits im Dezember ausgegeben Zwischenbericht bekommen die Eltern ein klares Notenbild ihres Kindes.

Auch bei schlechten Noten gibt es oft Lösungen, damit es am Gymnasium des Maristenkollegs gut weitergehen kann

Gibt es Probleme im sozialen Verhalten oder mit der Arbeitseinstellung, kämen die Lehrerinnen und Lehrer von sich aus auf die Eltern zu, sagt Merkel weiter. Sollte aus dem ersten Zwischenzeugnis abzulesen sein, dass das Klassenziel womöglich verfehlt wird, „wäre es klug, sich mit der Schule in Verbindung zu setzen“, sagt die Schulleiterin.

In einem Gespräch mit den Lehrerinnen und Lehrern lassen sich Strategien entwickeln, wie das Kind gefördert werden kann. Dabei kann das Maristenkolleg auf ein ganzes Team aus Schulpsychologen, Sozialarbeitern, Beratungslehrern und Lerncoaches zugreifen. Diese Gespräche würden gerade in jüngster Zeit nicht von sehr vielen Eltern genutzt, bedauert Merkel. „Wir stellen fest, dass Eltern relativ rasch ihre Kinder von der Schule abmelden.“

Dabei gebe es oft Lösungen, dass es am Gymnasium des Maristenkollegs gut weitergehen kann, wenn man miteinander spricht. Auch die Elternsprechtage seien zuletzt wenig genutzt worden, bedauert die Schulleiterin. Bei ernsten Schulproblemen der Kinder sollte die Sprechstunde der Lehrkräfte genutzt werden, da könne man sich ausreichend Zeit nehmen für die Kinder.