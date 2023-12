Aus Liebe zur Sprache: Mindelheimer gründet Schreib-Werkstatt 

Plus Weil ihm eine Schreib-Werkstatt in Mindelheim gefehlt hat, hat Hobby-Autor Steve Krämer einfach selbst eine organisiert. Ob Neuling oder alter Hase: Jeder ist willkommen.

Der IT-Spezialist Steve Krämer hat ein besonderes Hobby, das er gern mit anderen teilt: das Schreiben. Seit Kurzem organisiert er einmal monatlich ehrenamtlich eine Schreib-Werkstatt, bei der sowohl Neulinge als auch erfahrene Autorinnen und Autoren willkommen sind. Das neue Angebot kommt bereits gut an.

"Für mich ist Schreiben Selbstauslotung, ich kann mich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen und berichtenswerte Dinge und Erlebnisse festhalten", sagt Steve Krämer und lächelt. Seine große Leidenschaft entdeckte er vor einem Jahrzehnt mit Anfang 30 durch eine Bekannte, die sich sehr für Schriftsteller interessierte. "Die Literatur hat mich in den Bann gezogen und ich habe selbst angefangen zu schreiben." Seitdem schreibt er mit Begeisterung Kurzgeschichten und Novellen, die vornehmlich von außergewöhnlichen Erlebnissen oder Tätigkeiten besonderer Menschen handeln. "Sie sind zeitgemäß, ein bisschen humoristisch und manchmal kritisch mit einem Augenzwinkern", sagt er.