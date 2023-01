Mindelheim

18:00 Uhr

Ausflugstipp: Auf Entdeckungstour in Mindelheims Altstadt

Plus Mindelheim informiert Besucher mit neuen Infotafeln. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um die Altstadtrunde zu testen - und haben auch ein kleines Quiz für Sie.

Von Johann Stoll

Die Mindelheimer lieben sie und Auswärtige staunen: Die Mindelheimer Altstadt zählt nach Einschätzung von Mindelheims Kulturamtsleiter Christian Schedler zu den schönsten in ganz Süddeutschland. Die Altstadt verdankt ihren Glanz dem glücklichen Umstand, dass sie die Jahrhunderte unbeschadet von Krieg und Not überstanden hat. Aber auch die Mindelheimer selbst sind – besonders in den zurückliegenden Jahrzehnten – sorgsam mit dem historischen Erbe umgegangen und haben viel Geld vor allem in die Häuser entlang der Maximilianstraße gesteckt. So schön die Altstadt ist, so sehr haben Besucherinnen und Besucher in der Vergangenheit Informationen über die Gebäude vermisst. Das ist inzwischen anders. Die Stadt hat Tafeln anbringen lassen, die die wichtigsten Informationen über die geschichtsträchtigen Gebäude enthalten und eine Altstadtrunde sowie einen Stadtmauerweg ausgeflaggt. Wir haben uns auf den Weg gemacht und die Altstadtrunde getestet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

