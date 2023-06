Ausgezeichnete Architektur aus Mindelheim

Die Bayerische Architektenkammer präsentiert am 24. und 25. Juni, 218 vorbildliche Bauwerke. Darunter sind auch zwei von Mindelheimer Architekten.

Erneut in die Spitzengruppe bayerischer Architektur geschaftt hat es das Mindelheimer Büro Kern Architekten PartGmbB. Kern ist bei den Architektouren 2023 mit dem "Haus für Kinder N" in Neusäß dabei. Dabei handelt es sich um den Neubau einer Kindertagesstätte, die im Juli 2020 fertig wurde. Architektin ist Anna Kern, die das Haus zusammen mit Sebastian Heinzelmann geplant hat. Es kann in der Oskar-von-Miller-Straße in Neusäss am Sonntag, 25. Juni, von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Vorbildlich gelungen ist der Kita-Neubau Haus für Kinder St. Stephan Mindelheim

Als vorbildlich gewürdigt wurde von der Architektenkammer auch den Neubau Haus für Kinder St. Stephan in Mindelheim auf der Lautenwirtswiese. Diese kirchliche Kita bietet Platz für 149 Kinder. Geplant hat dieses Haus Stadtmüller.Burkardt.Graf.Architekten GbR aus Kaufbeuren. Mitgearbeitet hat das Mindelheimer Architekturbüro Holl + Partner GbR. Hier wurden die transparenten hellen Räume betont sowie das grüne Dach. Auch diese Kita kann am 24. und 25. Juni besichtigt werden.

Bei den diesjährigen Architektouren öffnen 218 Projekte am 24. und 25. Juni ihre Türen in ganz Bayern: Die Leistungsschau bayerischer Architektur stellt öffentliche und private Räume von Planerinnen und Planern der Architektur, der Innen- und Landschaftsarchitektur sowie der Stadtplanung vor, die Projekte wurden von einem Beirat ausgewählt. Die zweitägige Veranstaltung, die im Rahmen des Tags der Architektur stattfindet, bietet die Gelegenheit, auch Projekte zu besichtigen, die sonst für die Öffentlichkeit verschlossen sind und mit Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen und ihrer Bauherrschaft sowie den Nutzerinnen und Nutzern vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Die Architekten achten heute viel mehr auf Nachhaltigkeit

„Architektur verwandelt“ lautet das Motto der diesjährigen Architektouren. Denn tatsächlich ist der Wandel die Konstante in der Architektur und für den Berufsstand: Veränderung und Umbau haben die Baugeschichte geprägt, bestimmen die Gegenwart und werden auch in Zukunft notwendig sein, um eine lebenswerte Umwelt zu bewahren. Seit 27 Jahren manifestiert sich der Wandel gestalterisch in den Projekten der Architektouren, in Form und Funktion, in Neubauten und beim Bauen im Bestand, mit innenarchitektonischen Maßnahmen oder als landschafts- und stadtplanerischer Eingriff.

Das Mindelheimer Architekturbüro Kern hat die Kita in Neusäss geplant. Foto: Kern-Architekten

„Im Jahr 2023 richten sich die Architektouren inhaltlich neu aus, denn ein nachhaltiges, sozial und naturverträgliches Leben ist heute ohne den konsequenten Wandel hin zu Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung beim Planen und Bauen nicht denkbar“, so Kammerpräsidentin Prof. Lydia Haack. Erstmals wurde deshalb den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, ihre KlimaKulturKompetenz bei den Projekten zu zeigen. Dafür wurden fünf Nachhaltigkeitskriterien abgefragt und geprüft: Energieeffizienz, Klimaanpassung, Flächensparen, Barrierefreiheit und weitere Aspekte der Nachhaltigkeit. (mz)