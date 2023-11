Ausstellung im Salon: "Ich habe noch nie etwas so Hässliches gestaltet"

Im Salon in Mindelheim ist derzeit eine bemerkenswerte Ausstellung mit Arbeiten von Martina Mayer-Lauingen zu sehen, die der Schönheit das Böse gegenüberstellt.

Wer die Bilder der Künstlerin Martina Mayer-Lauingen aus Ettringen kennt, weiß, wie leuchtend und treffend sie die Schönheiten der Erde in ihren Landschaftsaquarellen stilisiert. Besonders ihre Comiczeichnungen sind als Geburtstagsgeschenke sehr beliebt. Wenn man aber ihre derzeitige Ausstellung im Salon in Mindelheim besucht, findet man eine völlig andere Kunst, die sie selbst unter das Motto "Schönheit und Sünde" gestellt hat.

Dort leuchten zwar von der einen Seitenwand ihre farbenfrohen Landschaftsaquarelle herüber, aber auf der anderen Seite wirkt der Bilderzyklus "Die Sieben Todsünden" fast bedrohlich. "Es ist ein ganz fremder Stil", bemerkt die Künstlerin. "Ich zeichne gerne Lustiges, verdiene mein Geld mit Comiczeichnungen und huldige der Schönheit der Natur mit meinen Aquarellen, aber irgendwie war es mir ein Bedürfnis, das Böse und Schlechte auf der Erde künstlerisch zu verarbeiten." Der Angriffskrieg auf die Ukraine war am Ende Hauptauslöser der Szenerie. In nur wenigen Wochen war der Zyklus mit den sieben Acryl-Bildern "Zorn, Habgier, Neid, Hochmut, Trägheit, Wollust und Völlerei" fertiggestellt.

Putin würgt in der Ausstellung im Mindelheimer Salon als Filzfigur eine Friedenstaube

Da die Bilder auf die 62-Jährige selbst verstörend wirkten, konnte sie, während sie daran arbeitete, immer nur das aktuelle Bild im Atelier belassen. "Alle anderen mussten mit dem Gesicht zur Wand woanders stehen", erzählt sie, die auch gerne liebevolle Skulpturen aus Filz anfertigt. Doch durch den Krieg hat sie den bösen "Aggressor" aus Filz erschaffen. "Er soll Putin darstellen, da er den 75-jährigen Frieden in Europa urplötzlich zerstörte. Ich war so wütend und musste es irgendwie zum Ausdruck bringen." Der Aggressor hat keine Nase, keine Ohren und keine Genitalien. Unter ihm prangen ein Kampfflugzeug und ein zerstörter Hubschrauber. In seiner Hand würgt er die weiße Friedenstaube.

Die Ettringer Künstlerin Martina Mayer-Lauingen zeigt im November im Salon Mindelheim unter dem Motto "Schönheit und Sünde" Landschaftsaquarelle und Zeitkritisches. Foto: Sabine Adelwarth

"Ich habe noch nie so etwas Hässliches gestaltet", erzählt Martina Mayer-Lauingen mit Blick auf das schwarze Geschöpf, das das Böse und Kaltblütige darstellen soll. Im ersten Moment wirkt es nicht wie eine Filzfigur, denn weich ist es nicht. Erst beim genaueren Betrachten sieht man die Wollfasern. "Es sind keine Drähte und Stäbe verbaut, sondern Putin besteht nur aus verdichteter weißer Wolle." In der Gestalt wirkte er in seiner weißen Farbe allerdings noch zu freundlich. "Irgendwie wie ein kleiner weißer Wollgeist." Die Künstlerin malte ihn daraufhin schwarz an, um Schutt, Vernichtung und Zerstörung zu symbolisieren. "Putin hat die Schönheit dieser Erde kaputtgemacht, und so ist er ein schwarzes Monster, das als Potenzverstärker nur die Waffen hat."

Mit ihren Aquarellen fängt die Künstlerin Schönes ein

Im Salon-Raum ist der Kontrast zwischen Schönheit und Grausamkeit treffend dargestellt. Da wirken die 56 Aquarelle als wunderbarer Gegensatz und lassen die Seele der Künstlerin leuchten. "In meinen Zeichnungen fange ich die Schönheit ein und kann, anders als bei einem Foto, unwichtige oder störende Elemente, wie beispielsweise einen Strommast, einfach ausblenden. Ein Aquarell verzeiht keine Fehler und könnte als Königsdisziplin betitelt werden", erläutert die Künstlerin; und die fröhlichen Kunstwerke zeigen nur eine kleine Bandbreite ihres Könnens.

Drachen haben es der 62-jährigen Künstlerin angetan: Sie hat schon drei Kinderbücher veröffentlicht und schreibt gerade am vierten. Foto: Sabine Adelwarth

Seit 2018 hat sie ihre Liebe zur Malerei zum Beruf gemacht und daneben auch einige Bücher geschrieben. So sind gerade ihre Drachenbücher für Kinder äußerst beliebt, und auch sie finden im Salon einen gebührenden Platz. Eines der großen Schaufenster hat sie als reines Kinderfenster gestaltet, bei dem sogar ein kleiner Filzdrache friedlich schlummert. Ihren Künstlernamen „Mutter Maura“ erhielt sie 2008, als sie noch als Kalligrafin in der Mittelalter-Szene anzutreffen war. Heute ist sie selbstständige Malerin und Illustratorin und schreibt und zeichnet für alle Altersgruppen.

Die Ausstellung ist an den Dienstagen, 14. und 21. November, sowie an den Mittwochen 15. und 22. November, jeweils von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag, 25. November, findet von 19 bis 21 Uhr die Finissage mit den „Red Steckled Elbermungs“ statt.