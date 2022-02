Ausweichmanöver endet an Waschanlage

In Mindelheim hat sich ein ungewöhnlicher Unfall ereignet: Ein Auto schrammte an einer Waschanlage entlang.

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Freitag in Mindelheim ereignet: Ein 54-Jähriger wollte vom Parkplatz eines Geschäfts auf den Heimenegger Weg fahren. Dabei übersah er laut Polizei das Auto eines querenden, vorfahrtsberechtigten 31-Jährigen. Dieser versuchte, dem 54-Jährigen auszuweichen, kam nach links von der Fahrbahn ab und schließlich – „verlangsamt durch mehrere Metallträger einer dortigen Waschanlage“, wie es im Polizeibericht heißt – zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, es entstand aber ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.