Auto angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter hat in Mindelheim ein geparktes Auto angefahren. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 10.30 und 19 Uhr in Mindelheim ein Auto angefahren, das in der Bürgermeister-Krach-Straße geparkt war. Anschließend fuhr der Unbekannte laut Polizei weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)