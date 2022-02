Auto kippt um: Drei Verletzte bei Unfall in Mindelheim

Bei einem Zusammenstoß an der Kanzelwandstraße in Mindelheim werden drei Menschen verletzt, darunter ein dreijähriges Kind.

Bei einem Verkehrsunfall in Mindelheim wurden am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt. An der Kreuzung Tegelbergstraße/Kanzelwandstraße habe ein 38-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit die Vorfahrt nicht beachtet, berichtet die Polizei. Das Auto eines 49-Jährigen traf den Wagen, der sich drehte und dann auf die Seite kippte.

Der 49-Jährige blieb unverletzt. Der 38-Jährige sowie seine 35 Jahre alte Beifahrerin und das drei Jahre alte Kind im Wagen wurden zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei de Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Beide Autos mussten nach dem Unfall in Mindelheim abgeschleppt werden

Den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Mindelheim sicherte die Unfallstelle für die Bergung mit rund 20 Einsatzkräften ab. (m.he, mz)

