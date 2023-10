Auto kracht mehrfach in die Leitplanke

Autofahrer verliert in Mindelheim die Kontrolle über sein Fahrzeug, hat aber Glück im Unglück.

Auf Höhe der Mindelburg kam es Samstagnacht zu einem Verkehrsunfall, weil ein 26-jähriger Autofahrer, der in Richtung Mindelheim unterwegs war, in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Laut Polizei kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst über das Bankett und ein Verkehrszeichen, prallte mit großer Wucht in die Leitplanke und fuhr dann vermutlich nahezu unkontrolliert noch rund 150 Meter über mehrere Fahrspuren den Berg hinunter, bevor er nochmals in die Leitplanke fuhr und endgültig zum Stehen kam.

Der Fahrer hatte viel Glück und stieg unverletzt aus dem Wagen aus. Laut Polizeibericht war er jedoch nicht unerheblich alkoholisiert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mindelheim unterstützte die Unfallaufnahme mit 20 Einsatzkräften. (mz)