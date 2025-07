Auto technisch verändert: Anzeige gegen 40-Jährigen

In der Nacht auf Freitag haben Polizeibeamte in der Bahnhofstraße in Mindelheim einen 40-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten sie laut Polizeibericht fest, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war, weil es am Auto unerlaubte technische Veränderungen gegeben hatte. Konkret war ein nicht abgenommenes Mittelschalldämpfer-Ersatzrohr verbaut worden. Den Fahrer und den Halter des Fahrzeugs erwarten nun eine Anzeige. (mz)

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis