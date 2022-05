Auto verliert bei Mindelheim Rad während der Fahrt

Weil ein Pkw am Montagmorgen nördlich von Mindelheim auf der B18 ein Rad verloren hat, ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein aus Mindelheim kommender Ford verlor kurz vor dem Abzweig Nassenbeuren aus bis lang ungeklärter Ursache ein Rad. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und fuhr in den Gegenverkehr. Dort touchierte der Wagen einen Audi auf der Fahrerseite. Durch den Zusammenprall wurde der Audi in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Ford landete ebenso nach mehreren Metern in einer Wiese. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die Insassen blieben unverletzt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.