Autobahnpolizei zieht 84-Jährigen aus dem Verkehr

Ein älterer Mann ist auf der A96 durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Als die Polizei ihn anhielt, zeigte er sich ziemlich uneinsichtig

Bei der Einsatzzentrale in Kempten sind am Sonntag mehrere Mitteilungen über einen äußerst unsicher fahrenden älteren Autofahrer eingegangen. Der Senior war auf der Autobahn A96 in Richtung München unterwegs und fuhr den Zeugen zufolge auf beiden Fahr- und auch dem Standstreifen.

Der 84-Jährige kam kurz auf die Gegenfahrbahn

Eine Streife der Autobahnpolizei leitete den Mann schließlich an der Anschlussstelle Mindelheim von der Autobahn. Dabei kam der Senior bei Schrittgeschwindigkeit kurz auf die Gegenfahrbahn, ehe in die Beamten anhalten konnte.

Bei der Kontrolle zeigte sich der 84-Jährige dann laut Polizei ziemlich uneinsichtig.

Die Angehörigen hatten schon länger nach dem Senior gesucht

Kurz darauf konnte über Angehörige in Erfahrung gebracht werden, dass sich ihr gesundheitlich angeschlagener Verwandter bereits vor Stunden, ohne jemanden Bescheid zu geben, auf den Weg gemacht habe, und sie schon überall im Raum Ravensburg nach ihm gesucht hätten.

Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden und der Pkw bei der Autobahnmeisterei Mindelheim abgestellt. Angehörige holten den 84-jährigen schließlich bei der Autobahnpolizei in Memmingen ab. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert. (mz)