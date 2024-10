Autobesitzerin stört Dieb

Ein Unbekannter hat am Mittwoch ein Auto durchsucht, das unversperrt in der Ramminger Straße in Mindelheim abgestellt war. Als die Besitzerin des Autos den Mann überraschte, flüchtete dieser laut Polizei auf einem Fahrrad Richtung Innenstadt. Der Mann war etwa 20 Jahre alt, blond und trug eine dunkelblaue Jacke. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rammingener Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis