Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Unfall an der Einmündung der Stettener Straße zur Staatsstraße in Oberauerbach kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei musste ein 60-jähriger Autofahrer halten, um den bevorrechtigten Verkehr durchfahren zu lassen. Ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der ältere der beiden Männer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro. (mz)

