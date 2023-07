Autofahrer übersieht Radler: Unfall mit glimpflichem Ausgang

Glück im Unglück hatte ein Fahrradfahrer, der am Sonntag in Mindelheim von einem Auto angefahren wurde. Der Unfallverursacher bekommt ein Bußgeld.

In der Memminger Straße in Mindelheim hat am Sonntagabend ein Autofahrer beim Abbiegen aus einer Seitenstraße die Vorfahrt eines Radfahrers missachtet. Der Zusammenstoß endete glimpflich: Am Fahrrad und am Pkw entstand jeweils geringer Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 500 Euro, schätzt die Polizei. Der Radfahrer überstand den Unfall zum Glück unverletzt. Der Autofahrer muss mit einem Bußgeld rechnen. (mz)