Autofahrerin gerät auf der A96 ins Schleudern

Auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet. Kurz vor der Anschlussstelle Mindelheim geriet laut Polizei eine 28-jährige Autofahrerin auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen einen neben ihr fahrenden Sattelzug. Die Frau erlitt Prellungen und wurde vorsorglich ins Klinikum Mindelheim gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Durch den Aufprall wurde der Dieseltank des Sattelzugs leicht beschädigt, sodass Treibstoff austrat. Die Feuerwehr aus Türkheim sicherte die Unfallstelle und dichtete das Leck provisorisch ab, sodass der Sattelzug seine Fahrt fortsetzen konnte. Während der Unfallaufnahme war die Ausfahrt Mindelheim für etwa eine Stunde gesperrt. (mz)

