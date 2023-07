Autoknacker macht keine Beute, richtet aber Sachschaden an

Zwar hat ein unbekannter Autoknacker in Mindelheim nichts stehlen können, der angerichtete Schaden am Auto ist aber beträchtlich. Die Polizei sucht Zeugen.

Nur eine Stunde lang stand das Auto am Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr unbeaufsichtigt in der Landsberger Straße in Mindelheim - als der Autobesitzer zu seinem Pkw zurück kam, hatte ein Unbekannter einen Sachschaden von rund 1000 Euro angerichtet. Laut Polizei versuchte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Werkzeug das Auto zu knacken. Der Täter gelangte jedoch nicht ins Fahrzeuginnere. In Zuge dessen appellieren die Beamten an alle Fahrzeugbesitzer, keine Wertgegenstände offensichtlich einem Fahrzeug zurückzulassen. Hinweise an die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 (mz)