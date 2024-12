Automat am Wildbienenlehrpfad beschädigt

Am Montagmittag wurde der Polizei Mindelheim eine Sachbeschädigung am Wildbienenlehrpfad beim Spielplatz an der Mindelburg angezeigt. Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Mitte Dezember bis jetzt den Kapselautomaten, befüllt mit Schlüsselanhängern, aufzuhebeln. Dies gelang nicht, verursachte jedoch einen Schaden am Automaten. Zum Ärger des Projektleiters des Lehrpfades kann der Spender in dieser Form nicht mehr beschafft werden. Die Polizei Mindelheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/7685-0, wer Personen beobachtet hat, die sich an dem Automaten zu schaffen machten.

Mindelburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachbeschädigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis