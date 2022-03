Autorennen bei Mindelheim endet im Maisfeld und vor Gericht

Plus Nach einem Unfall akzeptieren weder Staatsanwalt noch Verteidigung das erste Urteil. Das sind ihre Argumente.

Es war wahrlich kein gewöhnlicher Verkehrsunfall, der sich im Juli 2020 auf der Staatsstraße 2518 ereignet hat. Ein 32-jähriger Auszubildender biegt mit seinem mehr als 400 PS starken Ford Mustang von der Zollstraße in Oberauerbach in Richtung Mindelheim auf die ehemalige B 18 ab. Ihm folgt ein 30-jähriger Familienvater mit seinem Audi A6.