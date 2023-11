Autos prallen bei Mindelheim frontal zusammen

Ein Unfall hat sich am Freitag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Mindelheim und Heimenegg ereignet. Dabei wurde ein Autofahrer verletzt.

Auf der Ortverbindungsstraße zwischen Mindelheim und Heimenegg sind am Freitagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer von einem Parkplatz auf die Straße gefahren und hatte dabei die Geschwindigkeit eines herannahenden, vorfahrtsberechtigten Autos unterschätzt. Dessen Fahrer wich zwar noch nach links aus, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Eines der beiden Autos schleuderte dadurch in einen angrenzenden Acker, an beiden entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, der andere Fahrer blieb unverletzt. (mz)