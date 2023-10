Autos stoßen an Kreuzung in Mindelheim zusammen

Beim Abbiegen hat eine 65-Jährige in Mindelheim ein entgegenkommendes Auto übersehen.

An der Kreuzung Landsberger Straße/Krumbacher Straße in Mindelheim sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 65-Jährige dort nach links in die Maximilianstraße abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Weil dessen Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte, kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrerinnen blieben dabei unverletzt, an ihren Autos entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. (mz)