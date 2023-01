Mindelheim

Wie der Roboter "Avatar AV1" einem krankem Maristen-Schüler hilft

Schulleiterin Nicole Hofmann zeigt den Avatar „AV1“. Mit dessen Hilfe können Schülerinnen und Schüler, die krank sind, dennoch dem Unterricht an der Realschule des Maristenkollegs folgen. Das Bild zeigt außerdem die zweite Rektorin Manuela Unglert (links) und Konrektor Martin Wenger.

Plus Ein Jugendlicher an der Realschule des Mindelheimer Maristenkollegs ist seit Monaten schwer krank. Dank einer Erfindung kann er wieder am Unterricht teilnehmen.

Schon als Kind war er begeisterter Sportler. Sven spielte Eishockey so gut, dass er davon träumte, später Profi zu werden. Wann immer es ging, zog er sich seine Schlittschuhe an und griff zu Puck und Schläger. Dann kam Corona. Sven hatte sich im Alter von 14 Jahren mit dem Virus infiziert. Große Sorgen hat sich anfangs niemand gemacht. Sven war jung, da sollte so ein durchtrainierter Junge die Krankheit bald überstanden haben, dachten alle. Leider kam es anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

