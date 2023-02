Heiß geliebte Kalorienbomben: So entstehen die Faschings-Krapfen

Das Grundrezept ist schon Jahrhunderte alt. Doch was braucht ein guter Krapfen? Und wie gelingt eigentlich dieser weiße Ring? Wir haben es für Sie herausgefunden.

Alles fängt, wie in den meisten Bäckereien üblich, früh morgens an. Während draußen nur Streufahrzeuge und Zeitungsboten unterwegs sind, herrscht in der Mindelheimer Backstube von Back Mayr bereits Hochbetrieb. Zwischen großen Edelstahlschüsseln, Fließbändern und Backöfen wuseln mehr als 20 Bäcker, Konditorinnen und Lehrlinge umher. Mittendrin steht Nikolai Lorengel. Er ist Betriebsleiter und dafür da, im Mehlstaub den Durchblick zu bewahren. Außerdem zeigt er uns heute, wie Krapfen richtig gebacken werden.

Krapfen gehören zum Fasching wie die Kostüme der Narren. Schon im Mittelalter wurden sie gerne von Mönchen gegessen, um vor der Fastenzeit noch einmal Hüftspeck anzusetzen. Auch wenn längt nicht mehr alle Menschen fasten, hat sich die Tradition der Faschings-Krapfen bis heute gehalten. "Heute werden mit den Krapfen meistens endgültig die guten Neujahrsvorsätze über Bord geworfen", sagt Lorengel und lacht. Nach den mauen Januartagen geht mit der Krapfen-Zeit das Geschäft für die Bäckereien wieder richtig los.

64 Kilo Zutaten für 1200 Krapfen

Damit die Krapfen rechtzeitig in die Filialen kommen, rotieren schon um 5:00 Uhr die Knethaken: 50 Kilo Mehl, 12 Liter Vollei, 2 Kilo Hefe. Mehr Zutaten braucht es nicht, um 1200 Rohlinge herzustellen. In einer der drei Edelstahlschüsseln wird der Teig so lange geknetet, bis er eine glatte Oberfläche bekommen hat. Dann folgt die Handarbeit. Während einer der Bäcker den Teig portioniert, formt ein anderer tellergroße Kugeln daraus. Nachdem diese Kugeln wiederum von einer Maschine ausgerollt wurden, legen die Bäcker den Teig zurecht und decken ihn ab, sodass er das erste Mal ruhen kann.

Wie lange, das hängt auch heute immer noch vom Wetter ab. "Ein guter Bäcker macht morgens erst einmal das Fenster auf, um zu schauen wie das Wetter ist", sagt Nikolai Lorengel. Wenn Bäcker nicht richtig darauf reagieren, kann schnell einmal etwas schiefgehen. So hatten Lorengel und seine Bäcker im vergangenen Jahr über zwei Monate hinweg Ärger mit den Krapfen: "Die einen waren viel zu klein, die anderen total übergärt und wir haben nicht herausbekommen, warum. Irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass der Ventilator im Gärraum nicht an war." Da es im Sommer so schwül war, wurde der Ventilator für die Brezen ab- und für die Krapfen nicht rechtzeitig wieder angeschaltet. So konnte sich die Luft im Gärraum nicht richtig verteilen.

Heute geht bei der Gärung alles glatt. Nachdem die ausgerollten Kugeln genug geruht haben, kommen sie auf ein Förmchen und von dort in eine weitere Maschine. Die Maschine schneidet die Teigmasse in 30 Stücke und schleift sie von unten so ab, dass kleinere, etwa golfballgroße Kugeln entstehen. Die laden die Bäckern anschließend einzeln auf einen Wagen und schieben ihn für zwei Stunden in den Gärraum.

In normalen Monaten produziert Back Mayr so zwischen 500 und 600 Krapfen pro Tag. Richtung Fasching steigern sie die Menge in der Backstube allmählich: von gumpigem Donnerstag bis Faschingsdienstag auf 7000 Stück pro Tag. Dann wird im Akkord gearbeitet. "Zu Fasching läuft die Krapfenproduktion rund um die Uhr", sagt der Gesellschafter von Back Mayr, Hans-Peter Wiedmann. "Wir können ja schließlich nicht nicht liefern." Die Krapfen gehen an mehr als 30 Filialen in Bayerisch-Schwaben und Oberbayern. Dazu kommen Bäckereien in Penny-, Netto- und V-Märkten. Neben den zwei Backwarenfritteusen für den regulären Betrieb hat Wiedmann darum zusätzlich zwei solcher Fritteusen nur für die Faschingszeit.

Vor dem Backen kommen die Krapfen an die frische Luft

Zurzeit reichen noch die zwei Fritteusen für den Alltag aus. Wo sie stehen, ist der bis dahin vorherrschende säuerliche Hefegeruch einer fettigen Schwere gewichen. Doch nicht nur deswegen ist in diesem Raum immer ein Fenster geöffnet. Nachdem die Krapfen, mittlerweile auf doppelte Größe herangewachsen, aus dem Gärraum gekommen sind, müssen sie noch eine Weile in der kalten und trockenen Zugluft stehen. "Abhauten" nennt Nikolai Lorengel das. Das verhindert, dass sich die Krapfen beim Backen mit Fett vollsaugen.

Krapfen mit Logo der Mindelheimer Zeitung. Foto: Benedikt Dahlmann

Nach dem Abhauten verlädt ein Bäcker die Rohlinge auf die Fritteuse. Unter voll automatischem, mehrmaligem Wenden werden die Krapfen ausgebacken. Hier liegt auch das Geheimnis des weißen Krapfenkranzes, an dem Hobbybäcker häufig scheitern. Die Krapfen werden nämlich nicht im Fett gebacken, sie schwimmen viel mehr obenauf. Der mittlere Ring berührt dabei nie das heiße Fett. In den Krapfenkranz hinein kommt zum Abschluss noch die Füllung. Die Marmelade dafür bezieht Back Mayr extern. Vor Ort werden noch tiefgefrorene Früchte untergerührt und dann alles in eine Spritzmaschine gespachtelt. Ein Bäcker befüllt anschließend zwei Krapfen gleichzeitig.. Zum Schluss kommt noch Puderzucker obendrüber - je nach Füllung in einer anderen Form - und fertig sind die Faschings-Krapfen, doch nicht für Lorengel. In der Faschingszeit will er von den süßen Hefekugeln nichts wissen: "Hin und wieder esse ich auch mal gerne einen Krapfen. Im Fasching kann ich sie aber wirklich nicht mehr sehen." Genügend Abnehmer scheint es auch ohne ihn zu geben.