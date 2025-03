Fünf Tage ohne Essen: Wie Anneliese Eichinger beim Fasten Körper und Seele reinigt

Man könnte meinen, Anneliese Eichinger erzählt gerade von einem edlen Fünf-Gänge-Menü. Stattdessen spricht die 64-Jährige darüber, wie sie nach fünf Tagen ohne feste Nahrung zum ersten Mal wieder einen Apfel zu sich nimmt: „Ich schneide ihn in Stücke, gebe ihn mit etwas Wasser in eine warme Pfanne, einen Löffel Honig dazu und Erdmandeln darüber“, sagt sie. Wie gut ihr der gedünstete Apfel schmeckt, braucht sie nicht weiter zu erklären: Das Strahlen in ihrem Gesicht sagt mehr als viele Worte. Anneliese Eichinger fastet regelmäßig, meist ein- bis zweimal im Jahr, und sie begleitet auch andere Menschen dabei, damit auch sie diese ganz besonderen Gefühle erleben können.

