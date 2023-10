Tipps aus dem Unterallgäu: Diese Bücher sollten Sie unbedingt lesen

Plus Die "Profis" der Büchereien verraten, welche Bücher sie empfehlen, welche am häufigsten ausgeliehen werden und bei welchen es manchmal sogar Tränen gibt.

Die 75. Frankfurter Buchmesse ist eröffnet, und noch bis Sonntag haben auch Privatpersonen die Chance auf einen Besuch. Um gute Bücher zu bekommen, muss man jedoch nicht nach Frankfurt fahren: Wer gerne liest, findet auch in den örtlichen Büchereien jede Menge Lesestoff. Wir haben in der Mindelheimer und zwei Bad Wörishofer Leihbüchereien nach besonderen Buchtipps für kleine und große Leserinnen und Leser gefragt und erstaunliche Antworten erhalten.

"Ich persönlich würde für Kinder nach wie vor Klassiker wie 'Räuber Hotzenplotz' und 'Momo' empfehlen", sagt Monika Löfflad, die Leiterin der Katholischen Stadt- und Pfarrbücherei St. Justina in Bad Wörishofen. Den Räuber, einfach weil er für Klein und Groß immer wieder witzig sei, und Momo, weil Kinder die Aspekte der Geschichte völlig anders wahrnähmen als Erwachsene, was sehr spannend zu entdecken sei.