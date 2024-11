Am Freitag geht‘s los: Das sind die Termine der Weihnachtsmärkte im Unterallgäu

Die Vorbereitungen laufen: Die Weihnachts- und Adventsmärkte im Unterallgäu öffnen bald. Was in Mindelheim, Bad Wörishofen und dem Unterallgäu alles los ist, zeigt der kleine Überblick mit einer Auswahl wichtiger Termine.

An drei Wochenenden findet in Bad Wörishofen der Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt im und um das Kurhaus statt – nämlich am 7./8. Dezember, am 14./15. Dezember sowie am 21./22. Dezember. Die Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von jeweils 13 bis 20 Uhr

Auf dem Marktplatz Bad Grönenbach findet am Freitag, 22. November, von 16 bis 21 Uhr, und Samstag, 23. November, von 14 bis 21 Uhr der Sterntalermarkt statt. In der Kunstwerkstatt Ruth Steffny gibt es zudem am Freitag, 13., und Samstag, 14. Dezember, jeweils von 16 bis 22 Uhr einen Adventszauber.

: Der Amberger Weihnachtsmarkt der Vereine findet am Samstag, 14. Dezember, in der Frühlingsstraße auf Höhe des Musiker- und Schützenheims statt. Zur Eröffnung gibt es Kaffee und Kuchen im Schützenheim. Die Vereine versorgen die Besucher an verschiedenen Buden im Freien mit Speisen und Getränken. In der Turnhalle des Rathauses verkaufen verschiedene Aussteller ihre Werke.

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Bad Wörishofen kamen die Gäste in Scharen. Der Nikolaus hatte Geschenke für die Kinder dabei.

Die Gartenstadt von Bad Wörishofen hat einen eigenen Adventsmarkt auf der „Neuen Mitte“. Er findet zu folgenden Tagen statt: am Freitag, 29. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 30. November, von 17 bis 21 Uhr (mit Nikolausbesuch) sowie am Sonntag, 1. Dezember, von 16 bis 19 Uhr.

Breitenbrunn: „Weihnachten am Dorfplatz“ der Breitenbrunner Dorfgemeinschaft findet am Samstag. 7. Dezember, ab 16.30 Uhr statt.

Dirlewang: Der Weihnachtsmarkt in Dirlewang findet am Samstag, 14. Dezember, von 16.30 bis 21 Uhr statt.

Egg: Zum ersten Mal findet der Egger Weihnachtsmarkt statt – und zwar am Samstag, 14. Dezember, ab 16 Uhr auf dem Dr. Eck-Platz.

Eppishausen: An der Fundushalle in Eppishausen veranstaltet der Sportclub am Samstag, 30. November, einen Nikolausmarkt mit Buden und Besuch des Nikolauses ab 17 Uhr.

Erkheim: Der Erkheimer Klausenmarkt findet dieses Jahr am Samstag, 30. November, von 16 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 1. Dezember, von 10.30 bis 16 Uhr statt. Die Kinderbescherung ist für 14 Uhr geplant. Höhepunkt ist der Klausen-Nachtumzug am Samstag um 19 Uhr, danach wird noch in der Festhalle Erkheim weitergefeiert.

Ettringen: Einen Weihnachtsmarkt der Gemeinde gibt es in Ettringen nicht, dafür aber weihnachtliche Veranstaltungen. Am Sonntag, 1. Dezember, veranstaltet der Veteranen- und Reservistenverein Ettringen „Nikolaus am Facklerhaus“ (Kapellenstraße 26). Los geht es um 15 Uhr, der Nikolaus wird gegen 16 Uhr erwartet. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Jugendkapelle Ettringen.

Greimeltshofen: Einen Weihnachtsmarkt veranstaltet „Unsere kleine Farm“ in Greimeltshofen bei Kirchhaslach. Er findet am Samstag, 30. November, von 15 bis 20 Uhr, sowie am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 20 Uhr statt. Am Samstag kommt um 17.30 Uhr der Nikolaus. Geboten ist auch ein Live-Kettensägenschnitzen mit Versteigerung der Skulptur, außerdem gibt es eine Märchenerzählerin.

Haselbach: Einen Nikolausmarkt mit Besuch des Nikolauses ab 17.30 Uhr veranstaltet der Faschingsverein Haselonia am Samstag, 7. Dezember. Er findet auf dem Kirchplatz in Haselbach statt. Zudem gibt es in Haselbach am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, eine Kulinarische Hofweihnacht der Moosburg, Dorfstraße 26, jeweils von 16 bis 24 Uhr. Am Samstag sind „Verzauberte Winterengel auf magischen Höhen“ zu erleben und es gibt eine Feuershow, am Sonntag treten der Musikverein Haselbach und die Jagdhornbläser Krumbach auf, es gibt zudem ein Feuerwerk. An allen Tagen sind Alpakas vor Ort.

Hawangen: Der Hawanger Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 30. November, von 15 bis 20 Uhr am Rathausplatz statt. Auf dem Programm stehen die Musikalische Früherziehung (15.30 Uhr), ein Kasperltheater (16 Uhr), der Besuch vom Nikolaus (17 Uhr) und ein Adventlicher Impuls an der Grotte (18 Uhr).

Holzgünz: Ein Adventsmarkt des Hoschmi-Fördervereins findet am Samstag, 30. November, im Hoschmi-Stadl in Holzgünz statt. Ab 14 Uhr sind die Stände geöffnet, es gibt Handwerkliches und Leckereien und man kann zum Beispiel Weihnachtskarten selbst drucken oder ein „Zugtäschle“ anfertigen. Gegen 16 Uhr kommt der Nikolaus auf den Markt.

Kammlach: Einen kleinen Weihnachtsmarkt gibt es an der Grundschule Kammlach, mit Bewirtung durch den Förderverein. Er findet am Freitag, 29. November, von 16.30 bis 20 Uhr statt.