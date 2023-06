A96 nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Mindelheim gesperrt

Auf der A96 in Fahrtrichtung München hat es einen Unfall gegeben. Offenbar sind mehrere Fahrzeuge beteiligt, Personen sind laut Polizei eingeklemmt.

Auf der A96 hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet, an dem mehrere Fahrzeuge, darunter ein Lastwagen, beteiligt waren. Gekracht hat es zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen in Fahrtrichtung München.

Der Unfallhergang war zunächst noch unklar. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, seien Personen eingeklemmt. Neben Feuerwehr und Rettungskräften war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Die A96 ist bei Mindelheim nach einem Unfall gesperrt

Laut dem Portal Bayerninfo des bayerischen Verkehrsministeriums staut sich der Verkehr aktuell bis zur Anschlussstelle Stetten. Die A96 ist derzeit zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen in Richtung München gesperrt, die Feuerwehr regelt den Verkehr. (AZ)

Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.