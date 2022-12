Bad Wörishofer Genossen fusionieren mit Mindelheimern

Die beiden SPD-Ortsvereine schließen sich zusammen. Für die Sozialdemokraten ist aber ein besonderer Dachbodenfund aus der Weimarer Zeit nicht weniger bedeutend.

Der Wunsch kam aus Bad Wörishofen: Wäre es nicht sinnvoll, wenn sich der SPD-Ortsverein der Kneippstadt und die Sozialdemokraten in Mindelheim zusammenschließen? Weil das die Mindelheimer genauso sehen, ist es jetzt zum neuen SPD-Ortsverein Mindelheim-Bad Wörishofen gekommen. Der neue Verein hat 75 Mitglieder, von denen die Mindelheimer die meisten in die neue Ehe eingebracht haben.

Ortsvorsitzender ist ein alter Bekannter bei der SPD. Thomas Riederle übernahm die Aufgabe von Dominik Pfeifer, der sich aus dem Vorstand zurückgezogen hatte. Riederle war zuvor bereits Ortsvorsitzender in Mindelheim.

Der SPD-Ortsverband Mindelheim-Bad Wörishofen will die Direktkandidatinnen für die Landtags- und Bezirkstagswahlen unterstützen

In einer Mitteilung an die Medien heißt es: „Mit vereinten Kräften, einer Mischung aus bewährten und neuen Vorstandsmitgliedern, lassen sich die 2023 anstehenden Landtags- und Bezirkstagswahlen intensiv vorbereiten.“ Die SPD werde ihre beiden Direktkandidatinnen dabei mit aller Kraft unterstützen: Susanne Sorgenfrei aus Kaufbeuren, die für den Landtag kandidiert, und Claudia Miller aus Mindelheim, die sich um einen Sitz im Bezirkstag bewirbt.

Einstimmig gewählt wurden Thomas Riederle zum Ortsvorsitzenden, Jutta Ibel zur stellvertretenden Ortsvorsitzenden, Ingrid Friedrich zur Kassiererin sowie Claudia Miller zur Schriftführerin. Beisitzer wurden der Zweite Bürgermeister und Kreisrat Roland Ahne, Stadt- und Kreisrat Mehmet Yesil, Klaus Ruttmann, Fatma Güleser-Yörür sowie Helmut Vater, der neuer Ortsprecher für die SPD Bad Wörishofen wurde.

Die SPD ist die älteste demokratische Partei in Deutschland. Dieses Geschichtsbewusstsein wird auch in Mindelheim gepflegt. So konnte auf der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsvereins ein Objekt präsentiert werden, das noch aus der Zeit des legendären Ortsvorsitzenden, Abgeordneten, Redakteurs und Widerstandskämpfers Josef Felder stammt. Felder hatte 1933 als einer der wenigen im Reichstag gegen die Ermächtigungsgesetze Hitlers gestimmt.

Eine Fahnenstange aus der Zeit der Weimarer Republik ist für die SPD ein besonderer Schatz

Der materielle Wert des Objekts hält sich in Grenzen. Es ist eine hölzerne Stange, die aus drei Teilen besteht. Von Weitem ähnelt sie einer Gardinenstange. Für die SPD in Mindelheim hat sie gleichwohl große Bedeutung. Es handelt sich um eine Fahnenstange der Sozialdemokraten aus der Zeit der Weimarer Republik. Sie galt über viele Jahre als verschollen. Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, wurde die Fahnenstange vor den Häschern versteckt. Wider Erwarten überdauerte sie die dunkle Zeit der Nazis, die die SPD von Beginn an bekämpften.

Der Zweite Bürgermeister Roland Ahne hat Wind davon bekommen, dass die Fahnenstange die Zeiten überdauert hat. Er stellte den Kontakt zu einer Familie in Westernach her, die das Objekt verwahrt hatte. Der neue Ortsvorsitzende des SPD-Vereins Mindelheim-Bad Wörishofen, Thomas Riederle, nahm die Fahnenstange für den Ortsverein in Verwahrung.

Die gedrechselte Fahnenstange war 1933 von Xaver Stark in der Mindelheimer Gerberstraße versteckt worden, berichtet Riederle. Sie lag auf einem Dachboden. Stark war SPD-Stadtrat bis 1933 und anschließend wieder nach 1945. Die Stange ist wieder da. Die dazugehörige Fahne allerdings ist nicht mehr aufgetaucht. Aber wer weiß: Vielleicht liegt sie ja doch noch auf irgendeinem Speicher in Mindelheim und wartet nur darauf, entdeckt zu werden. (mz/jsto)