Baden unter Drogeneinfluss: Rettungseinsatz an der Mindelheimer "Südsee"

Eine Frau gerät in "Seenot" und ein potenzieller Retter kollabiert. Ersthelfer verhindern am Badesee Schlimmeres.

Ein Badeunfall an der sogenannten Südsee in Mindelheim hat am Samstagnachmittag einen größeren Einsatz ausgelöst. Laut Polizei geriet eine Frau in „Seenot“. Als ein männlicher Bekannter ihr zur Hilfe eilen wollte, merkte er, dass er die Strecke nicht schaffen würde und kehrte um. Zwei andere Badegäste bemerkten die Situation, halfen der Frau und brachten sie unversehrt an Land. Der Bekannte, der die Frau retten wollte, kollabierte in der Nähe des Ufers und blieb reglos im Wasser liegen. Zwei Badegäste bemerkten dies und holten ihn aus dem Wasser. Weil er nicht mehr atmete, begannen sie sofort mit der Reanimation, die dann auch erfolgreich war. Der Mann wurde an den Rettungsdienst übergeben und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Zustand des Mannes sei stabil, heißt es im Polizeibericht.

Ein Mann versuchte, den Rettungseinsatz am Badesee zu behindern

Während der Unfallaufnahme kam heraus, dass die betroffenen Badegäste unter Alkohol und Drogen standen. Bei der Frau fand die Polizei auch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Ein männlicher Begleiter der beiden, der ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand, versuchte die Rettungsarbeiten zu behindern, da er sich Sorgen um seinen Freund machte und zu diesem wollte. Als die Polizei ihn davon abhielt, in einen Rettungswagen einzudringen, leistete der Mann Widerstand. Gegen die Frau und den Begleiter wurden Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (mz)