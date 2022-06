Bäume sollten gerodet werden - und bleiben nun doch vorerst stehen

Plus Eigentlich sollten Anfang der Woche Bäume für das neue Obdachlosenheim gerodet werden. Das passiert erst einmal nicht.

Für das neue Obdachlosenheim der Stadt Mindelheim sollten eigentlich Anfang der Woche zwischen der Landsberger und Daimlerstraße, neben der Firma Glass, einige Bäume gefällt werden. Auch Schilder, die darauf hinwiesen, die Parkplätze freizuhalten, waren bereits aufgestellt.