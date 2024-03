Berufsausbildungsmesse BAM: Ein Karrieresprungbrett hoch zwei

Die Berufsausbildungsmesse "bam" Mindelheim findet auch heuer in Hybridform statt. Jugendliche haben so eine doppelte Chance, ihren Traumjob zu finden.

Des einen Freud‘, des anderen Leid: Während zahlreiche Unternehmen in der Region händeringend nach Fachkräften suchen, sehen sich Jugendliche, die kurz vor dem Schulabschluss stehen, in einer äußerst komfortablen Position. Selten war der Weg zum Traumjob so geradlinig wie im Moment – vorausgesetzt natürlich, man weiß, wohin die berufliche Reise gehen soll.

Orientierung bei der Ausbildungssuche bietet die Berufsausbildungsmesse Mindelheim, kurz: BAM, die aktuell zum bereits 14. Mal Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Die jährlich stattfindende Veranstaltung, die vom Arbeitskreis SchuleWirtschaft in Zusammenarbeit mit der Mindelheimer Zeitung realisiert wird, ist die wichtigste Plattform zur Berufswahl in der Region. Auch heuer findet sie in einer Hybridversion statt: Bis einschließlich 10. März haben Schülerinnen und Schüler online unter www.bam-mindelheim.de Gelegenheit, sich an den virtuellen Messeständen von 88 namhaften Firmen und Institutionen ausgiebig über mehr als 170 Ausbildungsberufe und Studiengänge zu informieren.

Die Jugendlichen können sich von zuhause aus oder vor Ort über ihre Karrierchancen machen

„Die Onlinemesse ermöglicht es den Jugendlichen, sich ohne Druck bequem von zu Hause aus ein Bild davon zu machen, welche Karrierechancen und -möglichkeiten sie im Unterallgäu und den angrenzenden Landkreisen erwartet“, sagt Barbara Engel, Rektorin der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim und Vorsitzende des Arbeitskreises. „Auch mithilfe der Messezeitung, die im Vorfeld an den Schulen im Unterallgäu und in Memmingen verteilt wurde, können sie sich so optimal auf die Präsenzmesse im Mindelheimer Forum vorbereiten, bei der der persönliche Kontakt im Vordergrund steht.“ Um die Digitalmesse optimal nutzen zu können, wird zu Laptop, PC oder Tablet geraten, auf dem Smartphone stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Beim Live-Messetag am kommenden Freitag, 8. März, sind die meisten der online vertretenen Ausbildungsbetriebe – 84 an der Zahl – mit Personalentscheidern und Azubis vor Ort in Mindelheim. Um den angehenden Schulabsolventen auch hier beste Voraussetzungen bieten zu können, ist die Veranstaltung von 8.30 bis 12.30 Uhr angemeldeten Schulen vorbehalten. Nachmittags zwischen 13 und 15 Uhr ist auch die breite Öffentlichkeit, also auswärtige Jugendliche, Eltern und Freunde, willkommen, die BAM #2024 zu besuchen.